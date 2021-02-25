وزير التنمية المحلية يبحث مع مسئولة برنامج الأغذية العالمي ملفات التعاون المشترك...

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السيدة آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وفى بداية اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى، بالجهود التى يقوم بها برنامج الأغذية العالمى من مشروعات فى محافظات الصعيد، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج والذى تم توقيعها على هامش الزيارة التى قام بها الوزير شعراوى الى محافظة الأقصر الشهر الماضى .

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالتعاون بين الوزارة والبرنامج فى مجال التدريب خاصة فيما يخص منظومة المعلومات الجغرافيةGIS ) ) و تدريب عدد من المهندسين بالوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال للمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ، بالإضافة الى المساهمة فى بناء قدرات العاملين فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، وأشار شعراوى إلى اهتمامه بالتدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة فيما يخص تلك منظومتى المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية والتى ستساعد الوزارة والمحافظات فى عدد من الملفات الحيوية الهامة ومنها حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء .

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود البرنامج للإنتهاء من انشاء " البوابة الجيومكانية " لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية والتي تهدف إلي رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات ، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات ، وتم الاتفاق على سرعة الإنتهاء منها خلال شهر مارس القادم والإطلاق التجريبى لها .

وأشار " شعراوى " إلى أهمية التعاون مع برنامج الأغذية العالمى فى التطوير المؤسسى لصندوق التنمية المحلية وتطوير آليات المتابعة والتقييم والتحصيل إلكترونياً ، بما يساعد فى تحقيق أقصى استفادة منها فى خلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخاصة المرأة المعيلة بمختلف المحافظات ،

كما تم خلال اللقاء أيضاً بحث تقديم الدعم اللوجيستي والتقنى ودعم مبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة بما يساعد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والرد عليها .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يمكن التعاون بين الجانبين والاستفادة من التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها ، نظراً لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات ودعم المنتجات التى تتميز بها محافظات الصعيد مثل تجفيف البصل والعسل الأسود وبعض الصناعات الأخرى وذلك فيما يخص البنية الاساسية والتسويق.

كما تابع وزير التنمية المحلية ، مشروع إنشاء منصة التجارة الالكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية " أيادي مصر " بهدف دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق ، وستقوم الوزارة بالإشراف علي المنصة بالتعاون مع البرنامج ، وأشار " شعراوي " إلي أن هذه المنصة ستعمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التى تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة للترويج والتسويق لتلك المنتجات داخلياً وخارجياً .

وخلال اللقاء أشارت الزهيرى إلي حرص البرنامج علي تقديم كل الدعم لكافة البرامج والمشروعات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بما يخدم المواطنين في مختلف المحافظات .