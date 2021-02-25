صور.. طارق رحمى يستعرض إنجازات محافظة الغربية مع نواب مجلس الشيوخ

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كما عرض محافظ الغربية الخطة الاستثمارية 2020 -2021 والتى بلغت نسبة إنجازها 46.4% و79 % للخطة الإضافية وكذلك أعمال رصف وتطوير 550 شارع وطريق ضمن أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة.
كما أشار رحمى إلى قيام المحافظة بتنفيذ مشروعات إنتاجية كبرى وهى المجزر النصف آلى بقرية شبشبير الحصة ومحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم وتم إنجازهما بنسبة 70% بإجمالى 104 ملايين جنيه وسيتم افتتاحهما فى يونيو المقبل، وكذلك مشروع مدينة طنطا الجديدة والذى يُعد الامتداد التوسعى للمحافظة وسيمثل نقلة حضارية بالمحافظة بجانب مشروع مدينة المحلة الجديدة.
وألقى المحافظ الضوء على المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسى "المجمع الصناعى بالمحلة، المنطقة اللوجيستية، محطة الصرف الصحى بالدواخلية، محطة مياه طنطا، تطوير العشوائيات ومستشفى صدر طنطا" بإجمالى استثمارات 7 مليارات جنيه.
وأشاد النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة، مشيدا بجهود محافظ الغربية، الذى يعمل ليلا ونهارا من خلال رؤية واضحة استطاع من خلالها إنجاز ملفات دامت لسنوات عديدة دون أى حلول.
وأكد النائب محمد عريبى، عضو مجلس الشيوخ، أن المحافظة تشهد طفرة فى إنجاز مشروعات التطوير وتفوقت فى إنجازها على غيرها من المحافظات، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، مشروع تطوير ميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوى، إذ سيتم وضع المحافظة على الخريطة السياحية الدينية الإسلامية والمسيحية.
ثم تبادل المحافظ والنواب النقاش حول خطة التطوير وعرض النواب آرائهم حولها وما تم إنجازه منها وأثنوا على المشروعات التى تقوم المحافظة بها والمجهود الذى يبذله محافظ الغربية، مطالبين المحافظ بالمزيد من الجهد فى ملفات تدوير المخلفات خصوصا فى مصنعى المحلة ودفرة.
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