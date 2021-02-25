رفع درجة الاستعداد القصوى بجامعة الإسكندرية تمهيدا للامتحانات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الكليات، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت المقبل.





وكلف جابر وكلاء الكليات خلال انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، بتطبيق الإجراءات الاحترازية طوال فترة الامتحانات والفصل الدراسى الثانى. ووجه وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتأكد من تسلم الكليات ما تحتاجه من أدوات ومطهرات، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية، وغرف للعزل داخل كل كلية. وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم تكثيف تواجد الأطقم الطبية، وإنهاء استعدادات المستشفيات الجامعية لمجابهة أى حالة تستدعى التدخل خلال الامتحانات.

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