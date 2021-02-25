عادل العسومى يشيد بدعم الرئيس السيسى الكامل للبرلمان العربى

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، بخطوة توقيع بروتوكول تعاون بين كل من البرلمان العربى ممثلاً فى "مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية" ومجلس النواب المصرى ممثلاً أيضاً فى "معهد التدريب البرلمانى"، مؤكدا أنها جاءت من منطلق دور ومسؤوليات الطرفين فى تنسيق وتوحيد المواقف العربية فى إطار المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية، وتطوير القدرات الذاتية للبرلمانات.





وثمّن رئيس البرلمان العربى، فى بيان صحفى اليوم "الخميس"، الجهود المخلصة التى يقوم بها مجلس النواب المصرى فى مرحلته الجديدة برئاسة المستشار حنفى جبالى، مؤكداً أن مشاركته فى الجلسة الثالثة للبرلمان العربى لدور الانعقاد الأول إضافة كبيرة وتأطير للعلاقة وتقوية أواصر التعاون بين مجلس النواب المصرى والبرلمان العربى والدفع بها إلى آفاق أرحب. كما أشاد رئيس البرلمان العربى، بدعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الكامل للبرلمان العربى، باعتباره منبراً يتفاعل مع شواغل الرأى العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية. وشدد رئيس البرلمان العربى، على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الدبلوماسية البرلمانية العربية تجاه القضايا العربية المهمة والاستراتيجية فى المحافل الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب المصرى بصفة خاصة والشعب العربى بصورة عامة.

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