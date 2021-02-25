التخطيط تطلق أول منصة لريادة الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع فيس بوك ومؤسسة رايز أب أول "SMB Business BOT"، منصة تفاعلية لريادة الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقا لبيان صحفى، أن المنصة تمثل أحد آليات نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة الشباب ودعم أفكارهم بتقديم المساعدة اللازمة لهم حول مشروعاتهم وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية ووزارة التخطيط فى دعم فكر ريادة الأعمال واحتضان الشباب ودعمهم فى إخراج أفكارهم وتوجيههم نحو خلق فرص عمل بأنفسهم.

وأشارت السعيد إلى سعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستمر فى توفير الآليات الداعمة لفكر ريادة الأعمال، لافتة إلى حرص الوزارة على إنشاء حاضنات الأعمال من خلال مشروع رواد 2030 والذى أطلقته الوزارة لنشر ثقافة العمل الحر وتدعيم فكر الشباب واستخراج الأفكار الإبداعية منهم ودعم إيمانهم بقدرتهم على استحداث أفكار ومشروعات من شأنها المساهمة فى عملية تنمية الدولة اقتصاديًا بل وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

وأكدت السعيد، أن إطلاق هذه المنصة هى خطوة مهمة تدعم فكر التحول الرقمى وتفعيل آليات التكنولوجيا الحديثة، موضحة أن الدولة لا تختذل أى جهد أو خطوة نحو تدعيم التحول الرقمى واستخدام الوسائل التكنولوجية للتقدم بمستوى الخدمات والمشروعات والمنافسة ضمن المؤشرات التنافسية العالمية.

وأضافت السعيد أن المنصة يتم من خلالها تمكين مجتمع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أكثر النصائح والتوصيات لاتخاذ القرارات المفيدة لشركاتهم، بهدف إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط من خلال توفير معلومات موثوقة.

ومن جانبه قال رامز شهادى، المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى شركة فيس بوك: "إن المشروعات الصغيرة تمر حالياً بمرحلة البقاء على قيد الحياة، المشروعات الصغيرة التى تعمل بشكل رقمى هى مشروعات مرنة، ونحن ملتزمون بتوفير الأدوات والموارد التى تمكِّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دفع عجلة النمو الاقتصادى، وخلق فرص العمل، وتعزيز المجتمعات المحلية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، كجزء من مبادرتنا المحلية، ويسعدنا أن نتشارك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة رايز- اب لتقديم برنامج توصيات وتوجيهات مفصلة لمساعدة الشركات التى تشكل العمود الفقرى لاقتصادنا على العودة إلى أقدامها".

كما أعلنت شركة فيس بوك أنهم عازمون على العمل مع الوزارة ورايز أب لتحديد احتياجات مجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكييف المنصة وفقاً لذاك، حيث يهدف المشروع إلى توفير المعلومات والموارد التى تدعم الشركات الناشئة على جبهات مختلفة مثل توجيه الدعم المالى مع جمع المساعدات أو المخططات لدعم الأعمال التجارية لتحمل أعباء وباء كورونا والتوجهات لبناء القدرات.

وقال عبد الحميد شرارة، مؤسس رايز أب: "سيوفر برنامج Business Bot مصدراً للتوجيه والدعم الذى تحتاج إليه مختلف الشركات فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيعمل البوت كمصدر موثوق للمعلومات والإرشادات لمساعدة الشركات الناشئة فى كل مرحلة، وربطها بالموارد الأنسب التى تحتاجها للتقدم والنمو".

ومن المقرر أن تعمل رايز أب على إدارة المبادرة بخبرتها ومعرفتها الكبيرة بمنظومة ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلتزم رايز أب بتزويد البوت بالمحتوى التعليمى للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين، مسترشدين بركائزها السبع الرئيسة.