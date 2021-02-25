لتقديم خدمة متميزة.. السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى، وذلك من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب، اعتبارا من يوم السبت 27/2/2021.





وأوضح بيان صحفى، أنه سيتم تعديل قطار 164 اكسبريس الإسكندرية - أسوان ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية، وتعديل قطار 163 أسوان - الإسكندرية ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية. كما سيتم تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق - المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية، وتعديل قطار 380 ركاب المنصورة - بلبيس - القاهرة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية، وتعديل قطار 389 القاهرة - الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية. وتعديل قطار 226 ركاب الزقازيق - طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من ثالثة عادية، وتعديل قطار 229 ركاب طنطا - الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية، وتعديل قطار 234 ركاب الزقازيق - طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية، وتعديل قطار 239 ركاب طنطا - الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.

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