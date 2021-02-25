النموذج الاسترشادي لطلاب اللغات بالشهادة الإعدادية للامتحان المجمع

يؤدى طلاب مدارس اللغات الامتحانات فى الترم الأول 7 مارس المقبل، ويمكن للطلاب الاطلاع على شكل الامتحان فى مادتى الرياضيات والعلوم قبل أداء الاختبارات من خلال النماذج الاسترشادية. وتنشر صوت الأمة نماذج استرشادية لطلاب مدارس اللغات للامتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية. وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس المقبل بامتحان ترم أول ليس عليه درجات تدخل ضمن تنسيق الثانوى العام، وإنما امتحان للاجتياز فقط يجب أن يحصل الطالب فيه على 50% فأكثر وبحد أدنى 25% فى كل مادة فى الامتحان المجمع.



وبالنسبة لعدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.



وانتهت الإدارات من وضع أسئلة امتحان الترم الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.



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