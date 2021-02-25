وفاة رجل الأعمال حسين صبور عن عمر يناهز 85 عاما

توفي، صباح اليوم الأربعاء رجل الأعمال المهندس حسين صبور عن عمر 85 عاما، وفق ما أعلنه نجله رجل الأعمال المهندس عمر صبور. وقال عمر صبور عبر صفحته "إنا لله و إنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة".

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