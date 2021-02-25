حفيد مبارك في ذكرى وفاته الأولى: سنة على فراقك يا جدي الله يغفرلك ويرحمك

أحيا عمرو مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ذكرى وفاه جده بعد مرور سنة على رحيله. ونشر عمر صورة قديمة مع جده عبر إنستجرام وعلق قائلا : "مرت سنة على فراقك يا جدي, الله يغفرلك ويرحمك". وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا في 25 فبراير 2020.

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