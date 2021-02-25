القوى العاملة: تحصيل 15.7 مليون جنيه للعمالة المصرية بالخارج

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أنه جرى تكليف المكاتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وأشار سعد الدين إلى أنه جرى متابعة تلك الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج، حيث أظهرت التقارير الواردة للوزير أنه بالمتابعة وتواصل المكاتب فى كل من الرياض، وجدة، والكويت، والأردن، والإمارات، والعراق، ولبنان، وإيطاليا مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، قام مكتب التمثيل العمالى بالرياض خلال ديسمبر الماضى بتحصيل مستحقات مالية للعمالة المصرية بلغت ما قيمته مليون و787 ألفًا و269 جنيهًا مصريًا، وجدة مليونين و 177 ألفًا و235 جنيهًا، والكويت 473 ألفًا و573 جنيهًا، والأردن 8 ملايين و752 و785 جنيهًا، والإمارات مليون و510 آلاف و685 جنيهًا، والعراق مليون و38 ألفًا و321 جنيهًا، ولبنان 33 ألفًا و482 جنيهًا.
وبلغ عدد فرص العمل واعتماد عقود وتأشيرات العمل التى وفرتها هذه المكاتب خلال الشهر 1213 فرصة، كما بلغت الشكاوى المقدمة من العمال 362، تم تسوية 298 منها وديًا، وإحالة 29 شكوى للقضاء، وما زال هناك 35 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلًا عن القيام بـ 34 زيارة لجهات حكومية، و 31 لمنشآت وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلًا عن عقد 19 إجتماعاً مع التجمعات العمالية، والرد على 8190 استفساراً للعمالة المصرية من خلال هذه المكاتب.
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