جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تمويل إنشاء الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتمويل إنشاء الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، مُوضحةً أنه تم تمويل إنشاء الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه، من حصيلة بيع الأراضى للمستثمرين، وذلك بعد نجاح الدولة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأراضى المقام عليها المشروع. وفى سياق متصل، يقع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 880 فداناً، ويشمل (10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة - مبنى رئاسة مجلس الوزراء - مبنى مجلس النواب - محور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاصمة الإدارية تنفى تمويل إنشاء الحى الحكومى من بيع المقرات الحكومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.