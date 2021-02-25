التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول ووكالة الفضاء المصرية 

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تضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم كلا الطرفين، والاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، وعقد دورات تدريبية، وورش عمل وندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في كافة المراحل البحثية بدءا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملى.
وقع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، والدكتور محمد عراقى نائب الرئيس التنفيذى للوكالة، بحضور الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي للوكالة، وعدد من رؤساء الأقسام البحثية بالمعهد.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تنظيم جولة تفقدية، شملت مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية ومعمل الحمولة الفضائية، ومعمل النموذج الهندسى والغرفة الحرارية.
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