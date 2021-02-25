صور.. الرعاية الصحية: 1.392 جراحة بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد خلال يناير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء 1.392 عملية جراحية للمنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك من خلال مستشفيات "النصر التخصصى للأطفال، النساء والولادة التخصصى، الرمد التخصصى، السلام، التضامن، الزهور، الحياة بورفؤاد"، التابعة للهيئة ببورسعيد، خلال شهر يناير الماضى.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل على أعلى مستوى من الجودة والتميز بما يضمن أمن وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أنه ساهمت تطبيق المنظومة الجديدة ببورسعيد فى توافر كم هائل من الخدمات الطبية والعديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتى تُجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، مثل "عمليات القلب المفتوح، وجراحات زرع القرنية والقساطر القلبية والمخية، وكذلك جلسات الغسيل الكلوى للأطفال".



ولفت الدكتور أحمد السبكى إلى أن العمليات التى تم إجراؤها بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد سالفة الذكر خلال شهر يناير الماضى، شملت 550 عملية صغرى ومتوسطة، 768 عملية كبرى وذات مهارة، بالإضافة إلى 74 عملية جراحية متقدمة وذو طابع خاص.



وأوضح السبكى أن العمليات الجراحية شملت مختلف التخصصات الطبية، إذ تم إجراء 21 عملية قلب مفتوح، 23 عملية أورام، 209 قساطر قلبية، قسطرة مخية، 3 قساطر تداخلية وطرفية، 23 عمليات جراحية فى أمراض الكُلى، 247 فى أمراض النساء، 256 رمد، 105 عظام، 24 أنف وأذن، 54 أوعية دموية، 30 مخ وأعصاب، 6 قلب وصدر، 61 جراحات أطفال، 18 مناظير، 18 جراحات وجه وفكين، 14 جراحات تجميل، 59 جراحات مسالك ومناظير مسالك، بالإضافة إلى 220 جراحات عامة.



وتابع الدكتور السبكى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تعمل بأقصى جهد فى سبيل خدمة المرضى وتوفير الرعاية والخدمات الصحية لهم على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، لافتًا إلى أنها مستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الأطباء الأخصائيين والاسشاريين فى مختلف التخصصات الطبية، وذلك تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية ورؤية مصر 2030