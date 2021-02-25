صور.. محافظ المنيا يناقش استعدادات التعليم لامتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - ناقش أسامة القاضى محافظ المنيا، خطة مديرية التربية والتعليم للاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2020 - 2021، لكل المراحل التعليمية المحددة، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطب البيطرى فى تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، والجهات المعنية.



وخلال الاجتماع وجه المحافظ، الشكر لهيئة الابنية التعليمية لإنهاء كل الاجراءات الخاصة بإدراج المدارس ضمن خطة المشروع القومى لتطوير الريف باجمالى 117 مدرسة تضم 1.701 فصلا دراسيا.



وأكد محافظ المنيا تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ اعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، مشيرا إلى إنه تم حصر احتياجات التنمية الشاملة بالقرى المستهدفة، كما تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الأعمال بصفة دورية ومستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع عددا من الملفات التى تم مناقشتها خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ المنيا إنه تم استقبال حوالى 162 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا استمرار المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة فى استقبال وتلقى كل طلبات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين، مشيرا إلى أن انتهاء المهلة المحددة لاستلام طلبات التصالح نهاية مارس المقبل.



وقال محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة بجميع مراكز المحافظة، مع تكليف لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات، كما تم التوجيه بتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

واستعرض الدكتور محمد النادى، وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، إذ تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف الوبائى للجائحة، بالإضافة الى متابعة تنفيذ إجراءات المكافحة والسيطرة على المرض وعلاج الحالات المصابة الى جانب رفع الوعى الصحى لجميع فئات الأطقم الطبية، بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، من خلال التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.