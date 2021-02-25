القوى العاملة: تعيين 27 شابا بمنشآت القطاع الخاص فى الوادى الجديد

وأضافت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد أنها استخرجت 25 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه فى مجال علاقات العمل تلقت 14 شكاوى مطالب عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها، وتم إحالة اثنين منها للمحكمة العمالية، فضلا عن 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، لافتة إلى أنها صرفت منحا لتلك الفئة بلغت 32 ألف جنيه لـ 15 عاملاً من المسجلين بالإدارة.
وقال أحمد حسين طليب مدير القوى العاملة بالوادى الجديد إنه فى خلال يناير الماضى إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 269 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن عدم وجود مخالفات عمالية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 43 منشأة، وإعادة التفتيش على 68، والقيام بـ 2 حملة تفتيشية، وعمل 12 قياسات ميدانية.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهنى، تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين لـ 25 متدربا على مهنة كهرباء التوصيلات، ومهنة لحام الكهرباء، كما تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 12 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ 10 متدربين على مهنة السباكة الصحية، ودورة أخرى لـ 10 متدربين على مهنة كهربائى التوصيلات، فضلا عن البدء فى دورتان تدريبيتان على مهنتى التفصيل والحياكة لـ 12 متدربة، وكهربائى التوصيلات لـ 12 متدربا، بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة القيادة السياسية "حياة كريمة" فى إطار مبادرة وزارة القوى العاملة "مهنتك مستقبلك".
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تم متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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