إنفوجراف.. خطوات تقديم شكاوى تأخير تركيب عداد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح الخطوات الواجب اتباعها عند تأخر تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع.

ومن المقرر أن تكثف شركات توزيع الكهرباء عمليات تركيب العدادات مسبقة الدفع للمبانى ضمن خطة الوزارة لإحلال واستبدال 25 مليون عداد قديم بعداد مسبق الدفع.

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