وفاة رجل الأعمال المهندس حسين صبور

جدة - نرمين السيد - وكتب أحمد حسين، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "إنا لله و إنا اليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدى المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة". ولد حسين فايق صبور فى 1936، وهو مهندس مصرى وكان رئيسا لنادى الصيد عام 1992، حيث أسس العديد من شركات التنمية العقارية فى مصر، كما ساهمت شركاته فى مشروعات ضخمة بالعديد فى المدن الجديدة فى مصر.

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