القوى العاملة : تعيين 27 شاباً والتفتيش على 269 منشأة بالوادي الجديد

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 27 شابا ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاباً من ذوى الهمم العزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 213 من راغبى العمل.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت باستخراج 25 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، مشيرا إلي أنه في مجال علاقات العمل تلقت 14 شكاوى مطالب عمالية ، تم تسوية 5 شكاوي منها ، وتم إحالة اثنين منها للمحكمة العمالية ، فضلا عن 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلي أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 32 ألف جنيه لـ 15 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 269 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن عدم وجود مخالفات عمالية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 43 منشأة ، وإعادة التفتيش على 68، والقيام بـ 2 حملة تفتيشية ، وعمل 12 قياسات ميدانية .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين لـ 25 متدرباً على مهنة كهرباء التوصيلات ، ومهنة لحام الكهرباء ، كما تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 12 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ، ودورة تدريبية لـ 10 متدربين على مهنة السباكة الصحية ، ودورة أخري لـ 10 متدربين على مهنة كهربائى التوصيلات ، فضلاً عن البدء في دورتان تدريبيتان على مهنتى التفصيل والحياكة لـ 12 متدربة ، وكهربائى التوصيلات لـ 12 متدرباً، بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة القيادة السياسية "حياة كريمة" في إطار مبادرة وزارة القوي العاملة "مهنتك مستقبلك" .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .