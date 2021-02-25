وجه مجلس نقابة الصحفيين، الدعوة إلى الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 5 مارس المقبل، إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970)، والمشاركة في انتخابات التجديد النصفي.
ووفق بيان للنقابة، أوضحت أن جدول الأعمال المقرر مناقشته خلال الجمعية العمومية سيكون كالتالي:
1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في (15 مارس 2019).
2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020 حتى فبراير 2021).
3 - اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31-12-2019، وكذلك المنتهية في 31-12-2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.
4 - إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى السابعة مساء.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50%+1) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 19 مارس، مع تحقيق نسبة 25%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحفيين تدعو الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات في 5 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.