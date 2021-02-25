شعراوى: دورة تدربيبية عن الخطة الإستراتيجية للسكان بمركز تدريب سقارة الاسبوع المقبل

في اطار دعم وزارة التنمية المحلية للقضية السكانية ودعم مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.... ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل دورة تدربيبية عن الخطة الإستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع الزيادة السكانية تركز على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني ومؤشرات متابعة الاداء بمحافظات المشروع يستفيد من هذه الدورة 30 متدرباً.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزاره تعمل علي خلق كوادر متخصصة في مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات حتي ادني مستوي محلي قادرة علي إدارة البرنامج السكاني وتحديد المشكلات وتحليل اسبابها ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة حريصة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية موضحاً أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية في 10 محافظات هي: "الجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

وأشاراللواء شعراوى الى أنه تم التركيز والاهتمام فى وضع الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة على مجموعة من التدريبات السكانية عن المفاهيم وأدوات التحليل والمتابعة والتقييم والتقديرات السكانية المستقبلية ووضع سيناريوهات وبدائل استراتيجية للسياسات السكانية المختلفة لافتاً الى أنه يتم تدريب جميع العاملين بالوحدات السكانية التي أنشأتها الوزارة داخل دواوين عموم المحافظات علي كيفية صنع السياسات السكانية ومتابعة أداء البرامج السكانية ووضع مؤشرات لإدارة البرنامج السكاني تعتمد علي دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تبنتها الدوله منذ عام ٢٠١٥ لتنتهي في عام ٢٠٣٠.

وفى نفس السياق ينظم أيضاً مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة اخرى عن الارشفة والفهرسة الالكترونية والمكروفيلم يستفيد منها 27 متدرباً فيما تستمر دورتى برنامج pmp إدارة المشروعات للأسبوع الثانى ودورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالى و يستفيد منهما 80 متدرباً .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس (25/2/2021) بإنتهاء دورتين تدريبتيين هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص وإعداد تقارير متابعة وتقييم للعاملين بمشروع السياسات السكانية بالمحافظات من خلال انفوجرافراف وباوربوينت واستفاد من هذه الدورات 52 متدرباً من جميع المحافظات .