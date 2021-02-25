السكة الحديد: تحديث عربات القطارات على بعض خطوط بحري وقبلي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحديث بعض القطارات من عادي إلى روسي، ومن قطارات درجة ثالثة إلى درجة ثانية، وذلك في إطار خطة وزارة النقل المتمثلة فى تحديث نظم النقل، خاصة السكة الحديد، بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا على الجمهور بما يتوافق مع رغباتهم.



وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي، وذلك من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب، وذلك اعتبارًا من يوم 27/2/2021.



وجاءت التعديلات كالآتي:

- تعديل قطار 164 اكسبريس الإسكندرية / أسوان ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.

- تعديل قطار 163 أسوان / الإسكندرية ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.

- تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق / المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 380 ركاب المنصورة / بلبيس / القاهرة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 389 القاهرة / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 226 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من ثالثة عادية.

- تعديل قطار 229 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 234 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 239 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.