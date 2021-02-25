نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 أيام أجازات شهر رمضان للعاملين بالقطاع الحكومي والعام و13 يوم لهذه الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجازات شهر رمضان للقطاعين الحكومي والعام في شهر رمضان الكريم ، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث بداء العد التنازلي وتحتفل الأمة الإسلامية بقدوم شهر الرحمة والمغفرة.

ويتطلع العاملين بالقطاع الحكومي والعام وجميع العمال في مصر إلى الحصول على اكبر قدر من الإجازات في هذا الشهر الكريم، وذلك للتفرغ للعبادة والصيام.

ونحن في هذا المقال سوف نستعرض معكم أيام الإجازات التي سيحصل عليها العاملين في القطاع الحكومي والعام بداية من الشهر الكريم وحتى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.

اجازات شهر رمضان المبارك

من المتوقع أن تكون بداية شهر رمضان الكريم يوم 13 أبريل، أي أن الأيام المتبقية على حلول شهر رمضان هي 47 يوم فقط.

وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي والقطاع العام في مصر يمنح العاملين بالقطاعين الحكومي والعام أجازات رسمية في الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة، ووفقا للقوانين أيضأ يمنح رئيس مجلس الوزراء الحق في منح العاملين بالدولة أجازات رسمية في المناسبات والأعياد أو في أي ظروف تمر بها الدولة.

وقد صدر قرار من رئيس الوزراء في وقت سابق بان ترحل جميع الأجازات إلى يوم الخميس إذا كانت توافق أي يوم أخر من أيام الأسبوع

وبناء على ذلك فان أيام الأجازات للعاملين بالدولة في القطاعين العام والحكومي هما يوم 25 أبريل وتوافق يوم الأحد وهي بمناسبة عيد تحرير سيناء وهي التي سوف ترحل إلى يوم الخميس 29 أبريل من الشهر ذاته بذلك ستكون أول الأيام الأجازاة للعاملين بالدولة هما يومي 29 و30 أبريل الموافق يوم الجمعة ويوافق 17 و18 رمضان أجازة.

كما سيحصل العاملين بالدولة على أجازة يوم 1 مايو بمناسبة عطلة عيد العمال والتي تكون أول يوم من أيام شهر مايو والتي تحتفل فيه مصر بعيد عمالها، وسترحل الاجازاة وفقا لقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 6 مايو وفقا لقرار رئيس الوزراء وعلى ذلك يكون 6 مايو و7 مايو الجمعة أجازة

هذا بالإضافة إلى أجازة عيد الفطر المبارك والتي ستكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافق 13و14و15مايو

هذا بالإضافة إلى جمعتين لم يتم حسابهم في شهر رمضان ضمن الاجازات السابقة بذلك يكون حصل موظفي الدولة على 9 أيام أجازة من اصل عدد أيام الشهر الكريم أعادة الله عليكم بكل خير ويمن وبركة

اضف على ذلك أن بعض المصالح والوزرات الحكومية لا تعمل يوم السبت ويوم السبت يكون عندهم اجازاة بذلك يكون عدد أيام الاجازة في هذا الشهر لهذه الفئة وهذه المصالح حوالي 13 يوم اجازة .

ملخص الاجازات

اربع أيام جمعة

يومين خميس اجازة رسمية

ثلاث أيام اجازة عيد الفطر المبارك

بالإضافة إلى أيام السبت