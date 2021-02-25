التعليم العالى تعلن تدشين المدرسة الدولية الثالثة فى علم الأطياف

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنظيم فعاليات المدرسة الثالثة للأطياف خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجارى، بهدف نشر الوعى والثقافة العلمية المتعلقة بتطبيقات الأطياف، وذلك بالتعاون بين المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضى، والمركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم.





وأوضح بيان صحفى، أن مدرسة علوم الأطياف تقوم بتدريس أساسيات الأطياف وعدد من التطبيقات المهمة تختلف من عام الى آخر حسب المشاركين من خلال شراكة بين وحدة الأطياف والنمذجة الجزيئية بالمركز القومى للبحوث مع وحدة النانو تكنولوجى، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويشارك فى مدرسة هذا العام نحو 78 مشاركا من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، تم تقسيمهم الى 6 مجموعات تتناول تطبيقات علوم الفضاء والبيئة والفيزياء الحيوية وعلوم المواد.

يذكر أن علم الأطياف هو علم وسيط بين العلوم الكيميائية والعلوم الفيزيقية وهو يهتم بدراسة وتحليل المواد والعناصر والمركبات باختلاف أنواعها تحليلا دقيقا ويعد طيف الرامان من أهم فروع الأطياف الجزيئية والتى تهتم بدراسة التركيب الجزيئية بما له من تخصص فى تحليل المواد النانو مترية والمواد البيولوجية والأدوية وغيرها من المركبات المهمة لحياة الإنسان، ويخدم أيضا طيف الرامان فى دراسة وتحليل بعض التغيرات البيئية ودراسة طرق تنظيف البيئة المحيطة باستخدام المواد المختلفة سواء كانت مواد طبيعية أو مخلقة.