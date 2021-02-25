إنفوجراف- اعرف حقك.. ضمان تشطيبات وصيانة شقتك بالقانون

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح ما ضمانات قانون حماية المستهلك من المستغلين فى أعمال التشطيبات والصيانة.

ووفقا لقانون حماية المستهلك يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال والمنتجات.

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