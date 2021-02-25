جدة - نرمين السيد - وتشمل التخفيضات الكثير من السلع الخاصة بشهر رمضان الكريم، ومن أهمها: "الأرز، المكرونة، الزيت، السكر، السمن، الدقيق، الصلصة، الشاى، الفول، العدس، اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة، قمر الدين". كما سيتم طرح كوبونات سلعية بقيمة نقدية يمكن للمواطنين القادرين شرائها والتبرع بها لغير القادرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. كوبونات للتبرع وتخفيضات كبرى فى معارض أهلا رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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