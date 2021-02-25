الحكومة ترد على الشائعات: مجموع درجات الثانوية العامة 410 ولا نية للتغيير

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء شائعة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية.





وأوضحت الوزارة أن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة كما هى 410 درجات، كالسنوات الماضية دون أى تغيير، مُشددةً على أن دخول الطالب أكثر من فرصة امتحانية خلال نفس العام لا علاقة له نهائياً بمجموع الدرجات، حيث يختار الطالب أفضل الدرجات فى الفرص الامتحانية، على أن يتم توزيع الدرجات على عدد الأسئلة بالامتحان، بحيث تتناسب فى كل مادة مع جزئيات الإختبار.

وفى سياق متصل، تُقاس أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، وسيتم إجراء اختبار تجريبى للطلاب بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، كما يتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمى المتوفر عليه.

ويناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).