جدة - نرمين السيد - ويتكون مهرجان الأسرات الجامعية من مسابقات دراسية روحية وفنية ورياضية، تشرف عليه الأمانة العامة للأسرات الجامعية بأسقفية الشباب، ويشترك فيه الشباب الجامعى، فى أنشطة مختلفة ومتعددة منها المواد الدراسية الروحية، والأنشطة الفنية والرياضية المختلفة.

ويعتبر معيار اختيار الشعار هو الالتفات إلى احتياجات الشباب والرسالة التى تريد الخدمة توصيلها لهم، خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشدد وتشجع.. شعار مهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.