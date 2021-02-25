محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية ويهنئه بقرار رئيس الجمهورية بالتجديد

استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية و الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بمكتبه اليوم بالديوان العام وذلك لتفعيل أطر التعاون والتنسيق لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتوفير حياة أفضل للمواطنين، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية ومستشار المحافظ للمشروعات وعددٍ من نواب البرلمان.

قدم محافظ الشرقية التهنئة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتجديد تعيينه مفتياً للجمهورية والذي جاء تتويجاً للجهود المخلصة والمبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، مؤكداً أننا جميعاُ نعمل لاستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن والحفاظ علي أمنه استقراره.

أشاد المحافظ بمجهودات دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة ومحاربة الأفكار المتشددة للمضي قدماً نحو تنمية وبناء المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية وضعت خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى انه تم الإنتهاء من إنشاء مقريين للدار بمحافظتي الإسكندرية و أسيوط وجاري التنفيذ في باقي المحافظات الأخرى، وذلك تماشياً مع تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مثمناً المبادرة الرئاسية و التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين فى قرى الجمهورية.

أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لكل من مفتي الجمهورية و المفتي السابق تقديراً لجهودهما المبذولة في مجال الإفتاء ونشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف.