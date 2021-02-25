السيسى يصدق بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركتين للبحث عن الغاز والزيت...

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 163 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إديسون انترناشيونال "إس. بى. إيه" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 74 لسنة 2006 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال العامرية بالبحر المتوسط. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.

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