الزراعة: معرض زهور الربيع الـ 88 في أول مارس بحديقة الأورمان

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة معرض زهور الربيع في نسخته رقم 88، في أول مارس القادم بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وقال الدكتور علاء عزوز إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.