وزير الخارجية: الصحافة المؤسسة الرابعة فى الدولة

وجه سامح شكرى وزير الخارجية، الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تنظيم جلسة حوارية بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين فى اطار الحوارات الدائمة للاستفادة من النخبة المتميزة من المفكرين وقدراتهم التحليلية. وأضاف سامح شكرى، أن الصحافة هى المؤسسة الرابعة فى الدولة وأنه من الضرورى أن يكون هناك تفاعل كامل بين السلطة التنفيذية والصحافة باعتبارها أداة مجتمعية لترشيد الفكر القومى وطرح الأراء والرؤى المختلفة التى من الضرورى أن نستفيد بها فى اطار تحليلنا للمواقف.

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