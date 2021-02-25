غادة والى تطلق خطة لتطوير عمل منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

جدة - نرمين السيد - أطلقت غادة والى، المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، خطة شاملة لتطوير عمل المنظمة خلال الفترة 2021-2025، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الدعم للدول فى مواجهة التحديات ذات الصلة بالجريمة والإرهاب والفساد والمخدرات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية فى الدول المختلفة للتصدى لهذه التهديدات وتداعياتها الاجتماعية والصحية.





كما دشنت والى، وفقا لبيان صحفى، الرؤية الاستراتيجية لإفريقيا 2030، وذلك خلال حدث رفيع المستوى تم عقده عبر منصة تفاعلية وبثه مباشرة عبر الإنترنت، وشهد مشاركة عدد من الوزراء الأفارقة ومسؤولى الإتحاد الإفريقى وبنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى الأمم المتحدة فى فيينا وممثلى المجتمع المدنى الإفريقى، وشاركت من مصر الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، حيث عرضت دور المجلس فى تمكين المرأة وتناولت أهمية دعم المرأة فى إفريقيا.

وأوضحت والى خلال الحدث أن الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى إحداث تحولاً جوهرياً فى الدعم الذى تقدمه المنظمة لإفريقيا، وذلك وفقاً لأولويات واحتياجات الدول الإفريقية فى ظل جائحة كورونا وما تفرضه من تحديات وظروف خاصة، مضيفة أن منهج عمل المنظمة الجديد فى إفريقيا يركز على الإنسان ويضع ضمن أولوياته تمكين الشباب والمرأة.

ونوهت إلى أن المنظمة تسعى لتعزيز قدرات الدول الإفريقية على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة والمبتكرة لمكافحة جميع أنواع الجريمة من خلال دعم نظم العدالة الجنائية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لهذا الغرض، كما أن تعزيز الإجراءات الوقائية يعد ضمن أولويات الرؤية الاستراتيجية، حيث ستعمل المنظمة مع الدول الأفريقية على تقوية آليات رصد وتقييم التهديدات المستقبلية.

وأشارت والى إلى أن المحاور الرئيسية لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإفريقيا تتمثل فى تكثيف جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، وحماية موارد القارة من النهب والاتجار، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة فى مواجهة الفساد، ذلك فضلاً عن تطوير نظم وإجراءات الرقابة على المخدرات ومكافحة تهريبها، وحماية المجتمعات من الأدوية الفاسدة لاسيما على ضوء تداعيات الجائحة.

كما أبرزت المدير التنفيذى للمنظمة، أن الرؤية الاستراتيجية لإفريقيا تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتنبثق من أجندة الاتحاد الإفريقى 2063، وبالتالى فإن جهود تنفيذ هذه الرؤية ستسهم بشكل كبير فى دعم مساعى الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة تعمل فى إفريقيا من خلال 29 مكتب ميدانى وأكثر من 400 موظف مقيم فى الدول الإفريقية.