السبت.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القاهرة الكبرى، قطع الخدمة عن 5 مناطق، يوم السبت المقبل، وذلك لإنشاء قواعد كوبرى الميثاق، والذى يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم.





وأوضح بيان صحفى، أن قطع المياه يشمل المناطق التالية: "جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 – الأربع آلاف – بعض مناطق الهجانة"، مؤكدة أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم لمدة (10 ساعات). وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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