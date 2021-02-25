مجانا.. الصحة تخصص رقما لاستقبال الرسائل النصية لمتابعة مرضى العزل المنزلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تخصيص الرقم 1440 لاستقبال الرسائل النصية بالمجان لمتابعة الحالة الصحية للحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى كورونا الذين يتلقون العلاج بالمنزل، فى إطار حرص الوزارة على توفير وسيلة اتصال مباشرة مع المرضى تيسيرًا عليهم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "لمتابعة مرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلى" حرصًا على صحتهم وسلامتهم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الخدمة تعتمد على إرسال رسائل نصية "فقط" بها كلمة "عزل" من خلال الرقم "1440"، ثم يتم الرد عليه، ويقوم المريض بإدخال البيانات الخاصة به وتشمل الاسم الثلاثى، والرقم القومي، والمحافظة، وتاريخ تشخيص الحالة الصحية، كما يقوم المريض بالرد على الاستفسارات الموجهة إليه من خلال اختيار رقم الإجابة، وتشمل وسيلة التشخيص "الأعراض، أشعة على الصدر، تحليل الدم، مسحة "pcr"، بالإضافة إلى مكان التشخيص سواء "مستشفيات وزارة الصحة، المستشفيات والمعامل الخاصة، المستشفيات الجامعية"، كما يتطلب من المريض تحديد إذا كان يتلقى بروتوكول العلاج أم لا، ومصدر حصوله عليه "حكومى أو خاص".

أضاف مجاهد، أنه يتم من خلال الرسائل تقديم عددًا من الأسئلة للمريض عن حالته الصحية والأعراض التى يشعر بها، وتحويله إلى أحد الأطباء المتخصصين للتواصل معه بشكل فورى واستقبال الأوراق الخاصة بالفحوصات وذلك من خلال غرفة الطوارىء الأزمات المركزية بوزارة الصحة.

وأشار مجاهد، إلى أنه يتم تسجيل كل البيانات الخاصة بعملية المتابعة على المنظومة الإلكترونية لمتابعة مرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلى، ومتابعتم تليفونيًا بشكل دورى وتسجيل تطورات الحالة الصحية، بالإضافة إلى مراجعة جرعات الأدوية ضمن بروتوكولات العلاج، وإمدادهم بالإرشادات الطبية والوقائية اللازمة.

وتابع أنه يتم تصنيف الحالات على المنظومة الإلكترونية من خلال البيانات إلى 4 درجات توضح المؤشرات الصحية للمرضى، مؤكدًا أنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم التواصل مع المريض ونقله إلى أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وأكد مجاهد أنه منذ تفعيل هذه الخدمة يوم 6 من شهر فبراير الجارى وتم استقبال 322 رسالة نصية والتواصل معها وتسجيلها على المنظومة الإلكترونية لمتابعة مرضى فيروس كورونا، من ضمنهم 60 حالة تم تحويلها للمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، و215 حالة تم تقديم إرشادات طبية لها.

وذكر أن هذه الخدمة متاحة لكافة المرضى الذين يتم تشخيصهم بفيروس كورونا المستجد خارج مستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما يتم تسجيلهم ضمن قاعدة بيانات مرضى فيروس كورونا بالوزارة لمتابعة حالتهم الصحية بشكل دورى.