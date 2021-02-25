صور.. محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلى للقمامة بالمنصورة

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جاء ذلك بمشاركة وحضور نواب البرلمان الدكتورة نسرين عمر، والنائبة الدكتورة ولاء التمامى، والنائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح أعضاء البرلمان بالدقهلية عن القائمة الوطنية، كما شارك فى الحضور الدكتورة أمينة شلبى مقررة المجلس القومى للمرأة فرع الدقهلية، والدكتورة أمل الطرشوبى عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية.
وأوضح محافظ الدقهلية أن إطلاق تلك المبادرة جاء بالتشاور مع نواب البرلمان وبمشاركة المجلس القومى للمرأة فرع الدقهلية، وجمعية رسالة بالمنصورة، كأحد مؤسسات المجتمع المدنى بالدقهلية، مضيفا المحافظ أنه تقرر بدء المرحلة الاولى لتنفيذ المبادرة فى مدينة المنصورة.
وأهدى المحافظ 50 صندوقا لجمع القمامة و50 كيلوا من الأكياس المخصصة للجمع المنزلى لبدء العمل فورا فى تنفيذ المبادرة بمدينة المنصورة بمشاركة جمعية رسالة بالدقهلية، موجها الشكر والتقدير لنواب البرلمان على دعمهم المتواصل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.
كما المحافظ وجه الشكر والتقدير للمجلس القومى للمرأة ولمسئولى جمعية رسالة بالمحافظة، مشيرا لضرورة العمل بكل الجهد من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية لاحياء مدينة المنصورة للتنفيذ الجيد، لافتا إلى أنه يتطلع لتعميم فكرة الجمع المنزلى للقمامة بجميع مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا أن نجاح تنفيذها سيقضى تماما على تراكمات القمامة بالشوارع والميادين بأنحاء المحافظة.
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