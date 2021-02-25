صور.. تكريم المركز التكنولوجى بحى ثان طنطا لحصوله على الأيزو 9001

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الخميس، علا البرماوى مديرة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى ثان طنطا، لحصول المركز على شهادة الأيزو 9001، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.





وأشار محافظ الغربية إلى أن المركز التكنولوجى بحى ثان طنطا يُعد ثانى مركز على مستوى الجمهورية يحصل على هذه الشهادة بعد حى أول المحلة، فى إشارة واضحة إلى مدى نجاح المحافظة فى تطوير منظومة العمل داخل تلك المراكز.



وأضاف رحمى أن المحافظة قامت بتدريب 34 متدربا من مديرى المراكز التكنولوجية ومشرفين النظام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى تدريب 9 موظفين فى ورش عمل بمركز سقارة، وذلك تمهيدا لحصول جميع المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 10 مراكز.

كما أكد المحافظ على المضى قدما فى تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل إلكترونى دون إجراءات روتينية معقدة ضمن خطة المحافظة لميكنة جميع التعاملات مع المواطنين، إذ تم تطوير العمل بـ 10 مراكز تكنولوجية وجار الإعداد لفتح مركزين بطنطا والمحلة لتصبح جميع المراكز والمدن والأحياء مغطاة بهذه المراكز.



وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه الشهادة تأتى تتويجا لجهود كبيرة من المتابعة الدورية لإزالة كل المعوقات، تدقيق لنظام العمل بالمركز، اتباع وتنفيذ الإجراءات بأعلى معايير الجودة العالمية، تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى وخدمة الرسائل الإلكترونية، الدفع عن طريق نظام فورى وإدخال كل الخدمات على بوابة الخدمات الحكومية.

حضر التكريم المهندسة عبير بلح مدير مركز المعلومات بالديوان العام، عبد العظيم الحمراوى نائب رئيس الحى، أميرة عطا الله نائب مدير المركز ومحمد عبد الفتاح مشرف النظام.