صور.. محافظ الشرقية يبحث مع المفتى التنسيق لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة المفتى السابق وعضو هيئة كبار العلماء، لتفعيل أطر التعاون والتنسيق لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير حياة أفضل للمواطنين.





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