رئيس السكة الحديد يُكرّم أعضاء منتخب الكرة الشاطئية لفوزهم بالمركز الأول في...

من منطلق دعم النماذج المشرفة في كافة المجالات، وفي اطار ما تنتهجه الهيئة مؤخرًا من استراتيجية قائمة على النهوض بالعنصر البشري من خلال تحفيز العناصر المميزة، استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أعضاء فريق منتخب الهيئة للكرة الشاطئية سن 40 سنة الحاصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية للشركات المقامة بمحافظة بورسعيد خلال عام 2020.

ومن جانبه، وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد التهنئة لأفراد الفريق على انجازهم الكبير، معتبرًا إياهم نموذجًا يحتذى به في العمل والاجتهاد، ومُشجعًا لهم تفوقهم الرياضي العظيم والذي لم يكن ليتم إلا من خلال التزامهم التام وقدرتهم العالية على إبراز إمكاناتهم الكبيرة وموهبتهم العالية، كما لم ينسى رئيس الهيئة من تهنئته الأبطال من كل الألعاب الأخرى والذين شاركوا في البطولة بتمثيلٍ مشرف يليق بإسم ومكانة السكة الحديد، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق في شتى المجالات، ومؤكدًا لهم على فخر مرفق السكة الحديد بهم كأبناءٍ متميزين يحملون اسم الكيان العريق ويحرصون على رفعته في المحافل المختلفة تحت رعاية معالي السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وأثناء التكريم، وجّه أعضاء الفريق الشكر لرئيس الهيئة على دعمه الدائم وحرصه المستمر على تكريم المجيدين، مؤكدين له استمرارهم في العمل بكامل الجهد من أجل انجازاتٍ جديدة من شأنها وضع الهيئة دائما في المكانة التي تستحقها.

وتعتبر تلك الفعالية هي الأولى من نوعها، برعاية السيد المهندس رئيس الهيئة، والتي يهدف من خلالها للتأكيد على أهمية العنصر البشري، كمكون رئيسي في رحلة التنمية الشاملة التي يشهدها المرفق، ولخلق داخل العاملين الانتماء والرغبة اللازمين لإنجاز أعمالهم بالشكل الأمثل وبالصورة التي تحقق الهدف الاسمى والمتمثل في الارتقاء بالخدمة التي يقدمها المرفق.

واختتم رئيس الهيئة الفعالية بتقديم شهادات التقدير لأعضاء الفريق، ملتقطًا معهم الصور التذكارية، ومؤكدًا لهم انتظاره لتكريمهم من جديد هم وزملائهم في إنجازاتٍ أخرى قادمة على كافة المستويات.