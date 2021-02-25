رئيس الوزراء يراجع مع كامل الوزير الخطة الاستثمارية لوزارة النقل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي المقبل 2021 /2022، وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء الخطط الاستثمارية للوزارات للعلم المقبل، ومن المقرر أن يعرض وزير النقل الخطط الاستثمارية للوزارة ومنها مشروعات الطرق وافتتاحات محطات المترو الحديدة والانتهاء من أعمال تطوير الكباري.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي الجهات المعنية.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصورًا بشأنه، يتم العمل على بلورته كي يضمن الاستدامة المالية، ويكون قادرًا على تحقيق أهداف الخطة.

عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملامح مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، في إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الإلتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.

ويوفر مقترح تأسيس الصندوق حوافز بهدف تشجيع الأسرة على الادخار إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقًا لمواعيد محددة، فضلًا عن الاهتمام بالتوعية المجتمعية، ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج.