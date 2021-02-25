مركز التنبؤ بالرى يطمئن المواطنين على أوضاع هبوط أمطار الأيام القادمة

تتوقع نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والرى، لخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الثلاثة أيام القادمة، عدم سقوط أمطار اليوم، الخميس.

ويتوقع غدا، الجمعة، أن يكون هناك احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية، أما بعد غد، السبت، فمن المتوقع عدم سقوط أمطار.

وقد طمأنت الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، بعد أن شهدت البلاد خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لكن الأيام القادمة حالة الطقس ستتجه نحو الأفضل.