عضوة القومي للمرأة: الصورة الإعلامية للمسلسلات المصرية عن السيدات سلبية

شاركت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم فى جلسة "محور الإنتاج وإعادة الإنتاج لصور جديدة ومتجددة وصراعهما المستدام في ظل حدود هامش الحرية والقدرة علي النقد" ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، والمنعقد على مدار ثلاثة ايام في الفترة من 23-25 فبراير 2021 برئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية وبمشاركة ممثلي المنظمات الاممية والاقليمية المعنية بشؤون المرأة.

وأشارت الدكتورة سوزان القليني خلال كلمتها، إلى صورة المرأة المصرية كما تعكسها الدراما التليفزيونية فى دراسة تتبعية لمسلسلات رمضان ٢٠١٦-٢٠٢٠، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة في مصر الذي أنشئ بقرار جمهوري قد تبنى قضية تمكين المرأة، وبدأت المرأة المصرية يومًا بعد يوم تحظي بمكتسبات على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن المجلس اعتبر استخدام وسائل الإعلام في تغيير الصورة النمطية السلبية تجاه المرأة المصرية لدي المجتمع ورفع الوعي السياسي للمرأة وتأهيلها نفسيًا وفكريًا للمطالبة بحقوقها وفهم واجباتها تجاه مجتمعها هو أحد أهم الآليات المساعدة في تمكين المرأة نظرًا لانتشار العنف المادي والمعنوي والتمييز ضدها في معظم المسلسلات الرمضانية فضلًا عن تشويه صورة المرأة وأدوارها سواء العائلية أو العملية، وبالتالي تم رصد صورة المرأة المصرية خلال أعوام 2016-2017-2018-2019- 2020 للتعرف على انعكاس جهود المجلس القومي للمرأة في تقليل العنف والحد من التمييز ضد المرأة في وسائل الإعلام ومقارنة صورة المرأة التي تعكسها الدراما التليفزيونية بالمعايير التي وضعها المجلس القومي للمرأة في الكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة.

وأوضحت أن هدف هذه الدراسة هو رصد صورة المرأة المصرية في الدراما الرمضانية على مدي خمسة سنوات، بالإضافة إلى مقارنة صورة المرأة المقدمة في الدراما بمعايير الكود الإعلامي الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام حيث ترصد هذه الورقة وتحلل بشكل كيفي وكمي صورة المرأة التي يتم إنتاجها فى مسلسلات التليفزيون وتصديرها للمجتمع باعتبارها الصورة الواقعية.

وأكدت أن الدراسة خلصت إلي أن الصورة الإعلامية التي تقدمها المسلسلات المصرية عن المرأة سلبية في مجملها، ولا زالت المسلسلات تقدم أشكال العنف المختلفة ضد المرأة. ومن هنا تأتي خطورة القوة الناعمة وتأثيرها علي تشكيل صورة ذهنية ونمطية عن المرأة لدي افراد المجتمع كما تناقش هذه الورقة صورة المرأة التي يتم تصديرها عبر المسلسلات التليفزيونية كأحد أهم أدوات القوة الناعمة في المجتمع.