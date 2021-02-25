رئيس الوزراء العراقى يثمن دعم السيسى الكامل لبلاده

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمصطفى الكاظمى، رئيس وزراء جمهورية العراق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين، وسفير مصر لدى العراق.





وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، على قوة ومتانة العلاقات العراقية المصرية، ودور مصر المحورى على الصعيدين الاقليمى والدولى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مثمناً ما يقدمه الرئيس السيسى من دعم كامل للعراق فى مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأشار الكاظمى فى هذا السياق إلى ترحيب الجانب العراقى بجميع الشركات المصرية المتواجدة على أرض العراق، والحرص على توفير كل المساندة التى تسهل القيام بمشروعاتها، كما أثنى على ما حققته جمهورية مصر العربية من نجاحات فى الاحتفاظ بمركزها كأكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الإفريقية.

وخلال اللقاء، نقل رئيس هيئة الاستثمار إلى رئيس الوزراء العراقى، تحيات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار، كما قدم عبد الوهاب خالص شكره وتقديره للجانب العراقى، لما لمسه من مظاهر الترحيب وحفاوة الاستقبال من جانب الأشقاء فى العراق.

وأوضح عبد الوهاب نتائج العمل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، بهدف تعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تعاونهما، مستعرضاً فى هذا الصدد نتائج الزيارات الميدانية التى تمت لعدد من المناطق بالعاصمة العراقية، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات فى العراق، وبصفة خاصة فى مجال إقامة وتطوير المدن الصناعية والتعليم.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب للجانب العراقى الحرص على تفعيل آليات التعاون مع العراق فى كافة النواحى الاقتصادية، وأهمية تضافر جهود البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلى القطاع الخاص من البلدين، واستغلال الإمكانات الإنتاجية، ومضاعفة معدلات الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى حرص الشركات المصرية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العراقية، خاصة فى ضوء ما يتمع به العديد من هذه الشركات من الخبرات الموثوق بها، والتى يمكن نقلها للكوادر العراقية، فضلاً عن تأكيد حرص هيئة الاستثمار على تقديم كل الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة فى مصر، ودعوتهم لزيارة مصر لاستطلاع ما تقدمه مصر من حوافز استثمارية جادة، وفرص واعدة، فى قطاعات اقتصادية لها ميزات تنافسية مرتفعة.

وأعرب عبد الوهاب عن بدء خطوات تنفيذية لتقديم برنامج تدريبى لعدد من كوادر الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية فى مصر، تشمل تبادل الخبرات فى إجراءات وخدمات مراكز خدمات المستثمرين، وترويج وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أكد على ضرورة العمل المشترك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى المحافظات العراقية المختلفة، حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية المهتمة بتنفيذ مشروعات لها بالعراق.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض أهم آليات التعاون من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق الشقيق، بما يسهم فى مضاعفة التعاون بين البلدين وزيادة الدخل القومى.