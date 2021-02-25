رئيس الاتحاد الدولى للرماية ونائبه يصلان مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - وصل مطار القاهرة الدولى رئيس الاتحاد الدولى للرماية Vladimir Lisin، ونائب رئيس الاتحاد الدولى alexander ratnev، قادمين من روسيا على متن طائرة خاصة، لحضور بطولة كأس العالم للأطباق المروحية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتى 4 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.





واستقبل رئيس الاتحاد الدولى للرماية ونائبه فى مطار القاهرة الدولى، وزير الشباب والرياضة، ورافقه من قيادات مطار القاهرة الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار القديم، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص.

وتستضيف مصر مونديال للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادى الصيد المصرى بمدينة 6 أكتوبر، وتقام البطولة بمشاركة 400 رامى ورامية، يمثلون 31 دولة هم" الإرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب إفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، إيرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة".

ومن المقرر أن تشارك مصر بمنتخب قوامه 12 رامى ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو، وستساهم بطولة كأس العالم للرماية فى الترويج السياحى والإشغالات الفندقية التى ستصل إلى 3000 ليلة سياحية، حسبما أكد اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للرماية.