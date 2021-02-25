رئيس الاتحاد الدولى للرماية ونائبه يصلان مطار القاهرة

واستقبل رئيس الاتحاد الدولى للرماية ونائبه فى مطار القاهرة الدولى، وزير الشباب والرياضة، ورافقه من قيادات مطار القاهرة الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار القديم، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص.
وتستضيف مصر مونديال للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادى الصيد المصرى بمدينة 6 أكتوبر، وتقام البطولة بمشاركة 400 رامى ورامية، يمثلون 31 دولة هم" الإرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب إفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، إيرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة".
ومن المقرر أن تشارك مصر بمنتخب قوامه 12 رامى ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو، وستساهم بطولة كأس العالم للرماية فى الترويج السياحى والإشغالات الفندقية التى ستصل إلى 3000 ليلة سياحية، حسبما أكد اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للرماية.
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