محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إطارات السيارات و كابسى لمتابعة سير العمل

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بتفقد مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج والتصدير داخل المصنع ، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، و المهندس ابراهيم جودة رئيس مجلس ادارة مصنع بيراميدز .
وقام المحافظ خلال جولته بالمرور على أقسام الإنتاج والتصنيع داخل المصنع ، وأطلع على على معدلات الإنتاج ، مشيدا بجودة الإنتاج والصناعة وقدرة المصنع الإنتاجية والتى ساهمت فى التصدير لأكثر من دولة فى العالم ، لافتا أن مصنع بيراميدز يعد من الكيانات العملاقة التى حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى دعم الاقتصاد المحلى و توفير المزيد من فرص العمل ، يذكر أن مصنع بيراميدز سيقوم بالتصدير لدول السودان والعراق وفلسطين ودولة بيرو أمريكا الجنوبية بداية من شهر مارس القادم بالإضافة إلى قيامة بالتصدير حاليا الي دولة المغرب العربية ، وذلك فى إطار خطة التوسع فى معدلات التصدير التى يقوم بها المصنع حاليا .
وشملت ايضا جولة المحافظ اليوم زيارة مصنع كابسى للدهانات بالمنطقة الصناعية لمتابعة سير العمل والإنتاج و الإطلاع على الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل المصنع ، مشيدا بمعدلات الإنتاج المتواصلة بالمصنع والذى يمثل أهم الكيانات الاقتصادية العملاقة فى مجال دهانات السيارات بالعالم
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