اتحاد الكرة يحدد 18 إبريل موعدا رسميا لمباراة الزمالك و الأهلي

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة.

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

في سياق متصل ،كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه فى حالة عدم سداد النادى الإسماعيلى مستحقات نظيره النجوم خلال 30 يوما، سيتم خصم 3 نقاط من رصيده مع منحه 30 يوما أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط من رصيده، ثم منحه مهلة أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم هبوطه للدرجة الأدنى وفقا للحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، النادى الإسماعيلى بسداد مبلغ 24 مليون جنيه لنادى النجوم خلال 30 يوما لتفادى عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده، حال انتهاء هذه المدة دون سداد قيمة الغرامة الموقعة من قبل المحكمة الرياضية الدولية.