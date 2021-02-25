شهود عيان: تجربة في ماسورة غاز وراء مصدر الصوت وإحداث حفرة في السلام

أفاد شهود عيان من منطقة السلام بالقاهرة أنه أثناء قيام الشركة المختصة بضغط الهواء فى ماسورة غاز تحت التجرية بجوار إحدى محطات تموين السيارات بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة، حدث صوت مرتفع من ماسورة الغاز، ما أدى إلى حدوث حفرة صغيرة في سطح الطريق وشرخ بزجاج إحدى السيارات المتوقفة بالمنطقة، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وأُغلقت المحطة احترازياً لحين الإصلاح، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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