نهال عنبر تنفي وفاة الفنان يوسف شعبان بكورونا

نفت الفنانة نهال عنبر خبر وفاة النجم الكبير يوسف شعبان، موضحة"، أنها شائعة وليس لها أى أساس من الصحة، موضحة أنها تتواصل مع الطبيب المعالج الخاص به وتتابع حالته بشكل مستمر على مدار اليوم.

وأشارت نهال عنبر إلى أن يوسف شعبان لا يحتاج لتنفس صناعى، خاصة أن نسبة الأكسجين لديه لم تقل عن 94%، لافتة إلى أن حالته على ما هى عليه منذ دخول العناية المركزة.

يذكر أن يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجورة، الثلاثاء الماضى، بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، واستقرت حالته بعض الشيء ويلقى متابعة من فريق طبى متخصص.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان، قدر أجرى مداخلة هاتفية الأسبوع الماضى، في برنامج "واحد من الناس" الذى استضاف أبطال مسلسل المال والبنون ويقدمه الإعلامي عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، وقال إن المؤلف محمد جلال عبد القوى كتب سيناريو لمسلسل المال والبنون جيد جدًا، مضيفا: "عندما قرأت دورى فى المسلسل سعدت به فالمسلسل نجح وظل عايش حتى الآن بفضل المؤلف والمخرج والممثلين، فقد قدمت فيه دور سلامة فراويلة بن البلد الذى أصبح غنى بسبب الآثار والذهب وكانت نهايته مأساوية فقد أصب بالشلل".

وأضاف يوسف شعبان: "مجدى أبو عميرة مخرج عبقرى أعجبت به منذ أول عمل، واستطاع اختيار الممثلين ببراعة، وكانت كل مشاهدى فى المسلسل تعتبر ماستر سين لأننى كنت أقوم بعمل معايشة كاملة".