شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غد الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غد الجمعة، مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية وشديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، ويبقى دافئ على محافظات الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً.

وتكون هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غداً على محافظات الجمهورية:

القاهرة 21/11

الاسكندرية 19/11

مطروح 18/11

بورسعيد 20/13

السويس 22/11

رفح 19/10

نويبع 22/14

كاترين 17/5

بني سويف 22/9

قنا 25/10

أسوان 26/10

الوادي الجديد 24/10

حلايب 24/16