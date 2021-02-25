وزير الرياضة استقبلهم في المطار.. شاهد رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه يصلان القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رئيس الاتحاد الدولي للرماية Vladimir Lisin، ونائب رئيس الاتحاد الدولي alexander ratnev، قادمين من روسيا على متن طائرة خاصة، لحضور بطولة كأس العالم للأطباق المروحية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتى 4 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.
واستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه في مطار القاهرة الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورافقه من قيادات مطار القاهرة الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص.
وتستضيف مصر مونديال للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر، وتقام البطولة بمشاركة 400 رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هم" الارجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة".
ومن المقرر أن تشارك مصر بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو، وستساهم بطولة كأس العالم للرماية في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل إلى 3000 ليلة سياحية، حسبما أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية.
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