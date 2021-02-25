وزير الرياضة استقبلهم في المطار.. شاهد رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه يصلان القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رئيس الاتحاد الدولي للرماية Vladimir Lisin، ونائب رئيس الاتحاد الدولي alexander ratnev، قادمين من روسيا على متن طائرة خاصة، لحضور بطولة كأس العالم للأطباق المروحية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتى 4 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.

واستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه في مطار القاهرة الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورافقه من قيادات مطار القاهرة الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص.