وزير الخارجية يلتقي رؤساء تحرير صحف وكُتاب رأي وإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للإعلام

تلبيةً لدعوة من رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، تم تنظيم لقاء عُقد اليوم ٢٥ الجاري، شارك فيه وزير الخارجية سامح شكري مع لفيف من رؤساء تحرير الصحف وكُتاب الرأي والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للإعلام.

وجّه الوزير شكري الشكر للأستاذ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على الدعوة الكريمة وما تمثله من فرصة هامة لتبادُل وجهات النظر والرؤى حول أبرز الملفات والقضايا السياسية الخارجية مع نخبة من صنّاع الفكر وقادة الصحافة والإعلام في مصر.

وقد تناول اللقاء أهم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وكذلك عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية حيث استعرض وزير الخارجية أهم ملامح السياسة الخارجية المصرية وثوابت الموقف المصري والرؤية إزاء مختلف الملفات، فضلًا عن محدّدات التحرُك على الأصعدة المختلفة للدفاع عن مصالح مصر وعلاقاتها الخارجية اتساقًا مع الأولويات الوطنية.

وساد اللقاء مناخ ودي صريح، تم الاستماع خلاله لمُجمل التساؤلات والأفكار المطروحة من جانب كبار الصحفيين والكتاب والإعلاميين. هذا، وأكد الحضور على أن حجم التحديات الحالية التي تُحيط بالدولة المصرية تستوجب من الجميع بذل كل جهد مُمكن في سبيل الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، والعمل على إبراز ما ما يتحقق بشكل مستمر من إنجازات.